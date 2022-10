Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Ladendieb rüstet sich mit Rasierern

Koblenz (ots)

Ein dreister Ladendieb hatte es gestern in Koblenz-Metternich auf hochwertige Rasierer und Rasierklingen abgesehen. Zunächst wurde der Polizei am Vormittag der erste Ladendiebstahl in einem Metternicher Drogeriemarkt gemeldet. Dort entwendete der zunächst flüchtige, aber bekannte Täter, Rasierer im Wert von ca. 500 EUR.

Eine Überprüfung an seiner Wohnanschrift verlief negativ. Der Grund dafür wurde einige Stunden bekannt, denn der 30-Jährige zog auf weitere Diebestour. Nachmittags wurde die selbe Streifenwagenbesatzung zu einem erneuten Diebstahl - diesmal in einem anderen Drogeriemarkt in Metternich - hinzugerufen. Das dortige Personal sorgte dafür, dass der Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei nicht entkommen konnte. Vor Ort fanden die Kollegen bei ihm weitere versteckte Rasierer und dazugehörige Klingen im Wert von über 170 EUR.

Der Polizei gegenüber machte der Beschuldigte keine Angaben. Gegen ihn wurden Strafanträge wegen Ladendiebstahls gestellt.

