Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schwarzer Nissan Qashqai in der Frankenstraße beschädigt

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 27.10.2021 wurde der Pkw, der ordnungsgemäß in einer Parklücke in der Frankenstraße, Ecke Sachsenstraße geparkt war, beschädigt.

An diesem wurde die Frontscheibe und das linke Rücklicht beschädigt. Die Heckscheibe wurde gänzlich zerstört.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell