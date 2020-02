POL-PPKO: Unter Drogeneinfluss als Ladendiebe unterwegs...

Polizeipräsidium Koblenz

Am Montag, 10.02.2020, um 10:20 Uhr wurde ein Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft in der Koblenzer Löhrstraße auf zwei verdächtige Männer aufmerksam. Als er sie im Geschäft beobachtete, konnte er erkennen, wie einer der beiden von einer Jacke das Sicherungsetikett abriss und in einen mitgeführten Turnbeutel steckte. Nachdem der Detektiv den Mann darauf ansprach, gab auch der andere Verdächtige zu, dass er eine Jacke stehlen wollte und sie schon in seinem Rucksack gesteckt hatte. Die hinzugerufene Polizei stellte zudem den Drogeneinfluss beider Personen fest. Ein Täter musste aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik eingewiesen werden.

