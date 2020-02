Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizeieinsatz anlässlich einer psychisch auffälligen Person

Koblenz (ots)

Am Samstag, 08.02.20 ging bei der Polizei Bad Neuenahr- Ahrweiler gegen 14.15 Uhr die Meldung über eine psychisch auffällige, männliche Person ein, der sich in einem Anwesen in Grafschaft - Gelsdorf befinden sollte. Da eine Fremdgefährdung durch den 62-jährigen Mann, der aus der Region stammt, nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden polizeiliche Spezialkräfte hinzugezogen, die den Mann gegen 18 Uhr widerstandslos festnehmen konnten. Hierbei wurde niemand verletzt.

