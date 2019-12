Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Golffahrer im Tiefflug durch Koblenz - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 05.12.2019, 23.30 Uhr, wurden Beamte der PI Koblenz 1, auf einen Pkw aufmerksam, der ihnen in der Schlachthofstraße entgegenkam. Dieser war dort in Richtung Moselring fahrend unterwegs und geriet aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in der Rechtskurve in Höhe der Berufsfeuerwehr auf die Gegenfahrbahn. Aufgrund dieser riskanten Fahrweise musste ein weiterer entgegenkommender Pkw stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Dieser Fahrzeugführer wird gebeten, sich mit der Polizei Koblenz, 0261-1030, in Verbindung zu setzen. Abschließend sei angeführt, dass der Golf-Fahrer wenig später angehalten und kontrolliert werden konnte. Dieser stand unter Alkoholeinfluss.

