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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf - Gefährliches Überholmanöver

Koblenz (ots)

Am Freitag, 24.07.2026, gegen 20:30 Uhr, kam es auf der L126 zwischen Sankt Sebastian und Koblenz-Kesselheim zu einem gefährlichen Überholmanöver.

Nach Angaben einer Verkehrsteilnehmerin überholte der Fahrer eines schwarzen, älteren BMW der 1er-Reihe, einen schwarzen, älteren SEAT Ibiza. Die entgegenkommende Fahrzeugführerin musste eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der BMW musste auch abbremsen und kam schließlich nur wenige Meter vor dem anderen Fahrzeug zum Stehen.

Zeugen, welche Angaben zu dem gesuchten 1er BMW, oder dem Verkehrsvorgang machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter +49 261 103-54230.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2
S. Alt, PHK
Trierer Straße 175
56072 Koblenz
Tel. 0261 103-54230

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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