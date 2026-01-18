PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bewerbertraining der Polizei Andernach

POL-PDKO: Bewerbertraining der Polizei Andernach
  • Bild-Infos
  • Download

Andernach (ots)

Die Polizei Andernach lädt alle, die sich für den Beruf des Polizeibeamten interessieren, am Donnerstag, 19. März 2026 von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr zu einem Bewerbertraining ein. Hierbei könnt Ihr mit erfahrenen Polizeibeamten für unseren Einstellungstest trainieren. Zudem werden Euch Hinweise und Tipps zur Vorbereitung gegeben.

Das Bewerbertraining findet bei der Unfallkasse Andernach, Orensteinstraße 10 in 56626 Andernach statt.

Anmeldung:

Interessierte sind herzlich eingeladen sich für das Bewerbertraining bis zum 12.03.2026 per E-Mail an piandernach.einstellungsberatung@polizei.rlp.de anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Am Statdgraben 19
56626 Andernach

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 21:37

    POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Dörth (ots) - Zwischen dem 06.01.2026 und dem 11.01.2026 ereignete sich im Industriegebiet Dörth ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der unbekannte Verursacher befuhr mutmaßlich die L206 und sodann über die Gegenfahrbahn in die Straße "Auf dem Budenbach". In der dortigen Kurve, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei das auf dieser angebrachte Verkehrsschild. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren