Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bewerbertraining der Polizei Andernach

Andernach

Die Polizei Andernach lädt alle, die sich für den Beruf des Polizeibeamten interessieren, am Donnerstag, 19. März 2026 von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr zu einem Bewerbertraining ein. Hierbei könnt Ihr mit erfahrenen Polizeibeamten für unseren Einstellungstest trainieren. Zudem werden Euch Hinweise und Tipps zur Vorbereitung gegeben.

Das Bewerbertraining findet bei der Unfallkasse Andernach, Orensteinstraße 10 in 56626 Andernach statt.

Anmeldung:

Interessierte sind herzlich eingeladen sich für das Bewerbertraining bis zum 12.03.2026 per E-Mail an piandernach.einstellungsberatung@polizei.rlp.de anzumelden.

