Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung Gasaustritt in Mehrfamilienhaus

Lahnstein (ots)

Am 09.11.2024 wurde um 13:15 Uhr das Auslösen eines CO-Melders in einem Mehrfamilienhaus in der Didierstraße in Lahnstein gemeldet. Die Feuerwehr konnte bestätigen, dass im Heizungsraum ein extrem hoher Wert gemessen wurde. Umgehend wurde das betreffende Haus und die beiden Nachbarhäuser evakuiert und die Bewohner in die nahegelegene Feuerwache verbracht. Dort wurden sie hinsichtlich einer Gasintoxikation überwacht. Eine Person wies einen erhöhten Blutwert auf und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar und den Bewohnern wurde durch die Stadt Lahnstein eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. Die Einsatzmaßnahme war gegen 16:45 Uhr beendet. Die Ermittlungen hinsichtlich der Ursache des Defektes laufen noch.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell