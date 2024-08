POL-PDKO: Freilaufender Hund verursacht Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Lahnstein und Koblenz (ots) - Derzeit kommt es im Stadtgebiet Lahnstein, wie auch in den rechtsrheinischen Stadtteilen von Koblenz, vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Besonders häufig ruft offenbar eine weibliche Person an, die sich als Polizistin ausgibt und erzählt, dass es zum Einbruch in der Nachbarschaft gekommen sein soll. Bitte reagieren Sie nicht auf diese Anrufe! Die Polizei empfiehlt in solchen ...

