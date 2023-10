Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Entwendung zweier Radlader und einem Kleinbagger von zwei Baustellen

Andernach (ots)

Andernach und Mülheim Kärlich

Am vergangenen Wochenende wurden in Andernach und Mülheim Kärlich insgesamt 2 Radlader und 1 Kleinbagger im Gesamtwert von 140.000 EUR entwendet. Aufgrund des hohen Gewichtes der Maschinen von zusammen knapp 40t muss ein Abtransport mittels Sattelzug o.ä. erfolgt sein. Die originalen Fahrzeugschlüssel sind in beiden Fällen noch vorhanden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen am letzten Wochenende gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, kann sich mit der Polizei Andernach in Verbindung setzen.

