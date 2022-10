POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Simmern für das Wochenende vom 14.10.-16.10.2022

Weitersburg (ots) - Diebstahl aus KFZ. Unbekannte Täter schlugen am Freitagabend in der Zeit von ca. 20:00 bis 22:15 Uhr an einem parkenden PKW Ober der Heege 7 die Fensterscheibe der Beifahrerseite sein. Anschließend wurde aus dem Fahrzeuginneren eine Umhängetasche entwendet. In der Tasche befand sich u.a. Bargeld. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich bei ...

mehr