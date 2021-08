Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht am Rewe-Parkplatz

Bendorf (ots)

Am Donnerstag, 26.08.2021 zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr ereignete sich auf dem Rewe Parkplatz in Bendorf eine Verkehrsunfallflucht. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen dunkelblauen Mercedes, welcher in Höhe des Einganges zum Getränkemarkt geparkt war. Der Verursacher ist beim Ein-oder Ausparken gegen den geparkten Mercedes gefahren und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

