Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Lahnstein (ots)

Am Samstag, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Industriestraße, bei dem ein 27-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Er hatte stark abbremsen müssen, war dadurch zu Fall gekommen und sein Motorrad anschließend in das vorausfahrende Fahrzeug gerutscht. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

