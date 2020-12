Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden

BurgenBurgen (ots)

Am frühen Morgen kam es gegen 05.18 Uhr auf der Bundesstraße 49 kurz hinter der Ortschaft Burgen an der Mosel zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrer eines Linienbusses wollte von einer Abstellfläche für Busse auf die Bundesstraße auffahren. Hierbei übersah er offensichtlich eine aus Richtung Treis kommende 49-jährige Pkw-Fahrerin, die mit dem Heckbereich des Busses kollidierte. Anschließend kommt sie nach links von der Fahrbahn ab und rutscht auf die Parkfläche, wo sie mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammenstößt. An allen Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Fahrzeugführerin musste verletzt in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht werden. Anschließend ereignete sich zudem noch ein Folgeunfall, als ein weiteres Fahrzeug in die Trümmerteile fuhr. Die Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme durch die Feuerwehr gesperrt werden.

