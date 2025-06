Kaisersesch (ots) - Am Freitag, den 30.05.2025 kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz in der Hambucher Straße in Kaisersesch, hinter dem Lokal "Q-Ba". Womöglich wurde beim Ein-/Ausparken ein Roller so touchiert, dass dieser umfiel. Am Roller entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete ...

mehr