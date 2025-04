POL-PDMY: Geschwindigkeitsmessung auf Panoramastraße

Nürburgring (ots) - Wie bereits am 10.03.2025 berichtet wurde, kam es zum Saisonstart der Touristenfahrten bei milden Temperaturen und Sonnenschein zu einem sehr hohen Besucheraufkommen. In Folge dessen wurden am heutigen Samstag, den 05.04.2025, bei ebenfalls sonnigen Wetter verstärkte Verkehrskontrollen federführend durch die Polizeiinspektion Adenau in der Umgebung des Nürburgrings durchgeführt. Dabei konnte ...

mehr