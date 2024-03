Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachwuchs gesucht! Polizeierlebnistage bei der Polizei Adenau und auf dem Campus Hahn

Adenau (ots)

Am 26.03. und 27.03.2024 lädt die Polizei Adenau Schülerinnen und Schüler zu Einblicken in die polizeiliche Praxis und in das polizeiliche Studium ein. Hierbei lassen wir uns am 26.03. gerne bei unserer Arbeit auf einer Polizeiinspektion über die Schulter schauen. Des Weiteren begleiten wir euch einen Tag an die Hochschule der Polizei. Bei dem Besuchstag am 27.03. erfahrt ihr alles über Einstellung, Studium und das Leben auf dem Polizei Campus Hahn. Unser Angebot richtet sich in den Osterferien 2024 an alle Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 9 und der Oberstufen. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung und einer kurzen Bewerbung bis zum 15.03.2024 möglich. Wir bitten hierzu vorab um eine E-Mail an die Polizei in Adenau unter der E-Mail Adresse: piadenau.einstellungsberatung@polizei.rlp.de Hier können wir dann alle weiteren Fragen besprechen. Wir freuen uns auf spannende und interessante Tage. Die Einstellungsberater der Polizei in Adenau. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Adenau Telefon: 02691-925-0 E-Mail: piadenau.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

