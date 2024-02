POL-PDMY: Einbruchdiebstahl

Mayen (ots) - In der Zeit vom 22.02.2024, 21.45 Uhr bis 23.02.2024, 06.00 Uhr kam es durch bislang unbekannte Täter in Mendig zu einem Einbruch in eine Garage. Es wurden zwei e-Bikes und ein hochwertiges Mountainbike entwendet. In der Zeit vom 23.02.2024, 17.00 Uhr bis 24.02.2024, 10.00 Uhr kam es in Ochtendung ebenfalls zu einem Einbruchsversuch. Unbekannte Täter hebelten ein Hoftor aus Metall auf und gelangten so auf das Grundstück, der Versuch, ein Fenster am Wohnhaus ...

mehr