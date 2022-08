Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kurze Verfolgungsfahrt Zeugen gesucht

Masburg (ots)

Am Donnerstag, 11.08.2022, gegen 17 Uhr sollte ein 33 Jahre alter Fahrzeugführer aus dem der VG Kaisersesch in Masburg kontrolliert werden. Der Fahrer hielt den von ihm geführten schwarzen BMW nicht an, sondern versuchte sich mit gefährlichen Überholmanövern und hoher Geschwindigkeit über die K13 der Kontrolle zu entziehen. Letztlich hielt er in der Nähe von Urmersbach nach leichter Kollision mit dem Funkstreifenwagen an und konnte überprüft werden. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und es bestanden Anzeichen für den Konsum von Drogen. Im Fahrzeug konnte eine geringe Menge von Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Zeugen, insbesondere gefährdetet Verkehrsteilnehmer, werden gebeten sich bei der Polizei Cochem, 02671 9840, zu melden.

