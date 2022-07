Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährliches Überholmanöver auf dem Zubringer (B 262) zwischen A 48 und Mayen - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Dienstag, den 26.07.2022, gegen 23:05 Uhr, kam es auf dem sog. Zubringer zwischen A 48 (Anschlussstelle Mayen) und Mayen (Bernardshof) zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein schwarzer Opel Corsa mit DN-Kennzeichen setzte auf der Strecke in Richtung Mayen trotz Überholverbot zum Überholen an. Das überholte Fahrzeug musste stark abbremsen, da der Opel sonst mit einem PKW aus dem Gegenverkehr frontal zusammengestoßen wäre. Aufmerksame Zeugen verständigten sofort die PI Mayen. Es gelang in der Folge einer Streife der Autobahnpolizei Mendig, den PKW des Verkehrssünders im Bereich der Anschlussstelle Mendig (A 61) zu kontrollieren. Gegen den 32-jährigen Fahrer des Opel Corsa, welcher aus dem Saarland stammt, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dieses kann unter Umständen auch die Entziehung der Fahrerlaubnis zur Folge habe.

Die Polizeiinspektion Mayen sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Insbesondere wären die Angaben der Insassen des aus Richtung Mayen entgegenkommenden PKW, welche gefährdet wurden, relevant. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, können sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen wenden.

