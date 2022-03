Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Junge Frau grundlos angegriffen, Zeugen gesucht

Cochem (ots)

Am Freitag, 04.03.2022, gegen 18.00 Uhr wurde eine junge Frau auf dem Nachhauseweg in Höhe der BBS Cochem, Briederweg von fünf Personen angegriffen und verletzt. Die junge Frau wurde grundlos von den Personen attackiert, an den Haaren gezogen und zu Boden gestoßen. Bei den Angreifern handelt es sich um zwei Mädchen, ca. 17-20 Jahre alt mit blonden Haaren und drei etwa gleichaltrigen Männern. Die Täter wurden bei der Tatausführung von einem Passanten gestört, sodass die junge Frau flüchten konnte. Wer kann Hinweise zu der Personengruppe geben? Insbesondere der beherzt eingreifende Passant könnte der Polizei helfen die Tat zu klären. Hinweise an die Polizei Cochem, 02671 9840.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell