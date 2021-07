Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mendig (ots)

Am Montag, den 19.07.2021 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:15 Uhr kam es im Brewerspfad in Mendig zu einem Verkehrsunfall wobei der Verursacher beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten PKW beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen unter der Rufnummer 02651-801-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell