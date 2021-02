Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Eigentümer gesucht- Fundrad/Damen-Pedelec/Fa. Morrison

Bild-Infos

Download

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 23.02.2021 meldete sich ein Anwohner der Landskroner Straße in Bad Neuenahr und teilte mit, dass seit geraumer Zeit ein hochwertiges, rotes Damen-Pedelec des Herstellers "Morrison" in seinem Hof stünde. Da der Eigentümer vor Ort nicht ermittelt werden konnte, wurde das Pedelec sichergestellt und zur hiesigen Dienststelle verbracht.

Der Eigentümer kann sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell