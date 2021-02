POL-PDMY: Pressebericht der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende Fr. 05.02.2021 - So. 07.02.2021

Polizeidirektion Mayen

Aufruf Zeugenhinweise nach Verkehrsunfallflucht

05.02.2021, 11.40 Uhr, Remagen, Marktstraße Im Kurvenbereich der Marktstraße in Remagen kam einer Fahrzeugführerin ein schwarzer Sportwagen mittig entgegen, so dass es zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam. Der schwarze Sportwagen, ein Mercedes SLK oder Coupé mit Ahrweiler Zulassung, flüchtete im weiteren Verlauf in Richtung Goethestraße, ohne sich um die Folgen des Verkehrsunfalls zu kümmern. Das Fahrzeug soll von einer Frau mit kurzen Haaren geführt worden sein. Hinweise zu dem Verkehrsunfall und dem flüchtenden Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Remagen: 02642/9382-0

Erfolgreiche Jugendschutzkontrollen

Am Freitag, den 05.02.2021 wurden im Zeitraum von 18.00 Uhr - 0.00 Uhr Sonderkontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Remagen mit Schwerpunkt in Sinzig durchgeführt. Aus insgesamt 54 Personenkontrollen wurden bei 13 Personen Verstöße gegen die geltende Coronaschutzverordnung festgestellt und der Kreisverwaltung Ahrweiler vorgelegt. Zudem konnte ein Haftbefehl vollstreckt und Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Randalierer in Sinzig

Am frühen Sonntagmorgen, den 07.02.2021, wurden im Bereich des Kauflandes in Sinzig Mülleimer beschädigt sowie Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen in der Alfred-Ott-Straße abgetreten. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Personen festgestellt werden. Diese wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeiliches Gewahrsam genommen. Die Personen führten zahlreiche Gegenstände mit sich, die sehr wahrscheinlich aus Diebstählen stammen. Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Remagen Tel.: 02642/9382-0 zu melden.

