Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen

Remagen-Kripp (ots)

Am Mittwoch, den 05.08.2020 wurde die Polizei in Remagen über einen Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Kindern in der Mittelstraße in Remagen-Kripp gemeldet. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 34 jährige Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Anhänger prallte. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin, sowie ihre beiden 3 1/2 jährigen Kinder im Fond leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn musste durch die FFW aufgrund ausgetretener Betriebsmittel gereinigt werden.

