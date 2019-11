Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von 6 großen Rundballen Heu

Gem. Rieden (ots)

Der Geschädigte hatte außerhalb der Ortslage Rieden Heuballen auf einer Freifläche abgelagert. Am 14.11.19 in der Zeit zwischen 12 - 16 h wurden 6 Ballen gestohlen und vermutlich über die K 19 i.R. Wehr mit einem LKW abtransportiert. Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, möge sich mit der PI Mayen in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an: 02651-8010



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell