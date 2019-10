Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrzeug prallt gegen Baum

Polch, August-Horch-Straße (ots)

Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, befuhr mit ihrem Pkw, Opel Astra, am 17.10.2019, gegen 01:46 h, die August-Horch-Straße in Polch in Richtung Trimbser Straße. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve verliert die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kommt von der Fahrbahn ab. Der Pkw kommt schließlich an einem Baum zum Stehen. Beim Unfallhergang werden die Fahrzeugführerin und der ebenfalls 18-jährige Beifahrer verletzt. Beide Personen begeben sich selbständig zu einer Untersuchung ins Krankenhaus. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

