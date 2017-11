Ochtendung (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 10. / 11.11.2017, kam es in Ochtendung zu insgesamt drei Einbrüchen in Firmengebäuden. Betroffen waren Firmen im Bereich der Straßen Am Karmelenberg und Saffiger Straße. Entwendet wurden neben Bargeld auch verschiedene Werkzeuge. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei dürften zwei bislang unbekannte Täter die Taten begangen haben.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter der Rufnummer 02651/8010 entgegen.

