Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hunzel

B260, Verkehrsunfallflucht auf der L323 zwischen Hunzel und der B260 - Zeugen gesucht -

Hunzel / B 260 (ots)

Am 01.05.2026 gegen 15:00 Uhr kam es auf der L 323 zwischen Hunzel und der B 260 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei kollidierten ein Wohnmobil und ein blauer Transporter jeweils im Bereich der Außenspiegel auf der Fahrerseite.

Der in Richtung B 260 fahrende Transporter entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei St. Goarshausen erbeten.

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