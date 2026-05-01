PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hunzel
B260, Verkehrsunfallflucht auf der L323 zwischen Hunzel und der B260 - Zeugen gesucht -

Hunzel / B 260 (ots)

Am 01.05.2026 gegen 15:00 Uhr kam es auf der L 323 zwischen Hunzel und der B 260 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei kollidierten ein Wohnmobil und ein blauer Transporter jeweils im Bereich der Außenspiegel auf der Fahrerseite.

Der in Richtung B 260 fahrende Transporter entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei St. Goarshausen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
Gerald Eberth, PHK
Telefon: 06771 9327-0
E-Mail: pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 01.05.2026 – 14:58

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

    Nentershausen (ots) - Am heutigen Freitag, den 01.05.2026 gegen 12:45 Uhr, kam es an der Einmündung L317/L318 zu einem Verkehrsunfall. Ein Kradfahrer befuhr die L 318 in Fahrtrichtung Montabaur und verlor beim Rechtsabbiegen auf die L 317 infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad. Er kollidierte seitlich mit einem in der Einfahrt stehenden PKW und stürzte. Er verletzte sich am Arm und wurde ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 14:53

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

    Maxsain (ots) - Am heutigen Freitag, den 01.05.2026 gegen 11:50 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Maxsain zu einem Verkehrsunfall. Ein Kradfahrer verlor die Kontrolle über sein Krad und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Er verletzte sich hierbei schwer und wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch einen Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Die L 304 war für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für circa ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 07:32

    POL-PDMT: Brand eines Balkongeländers

    Mörlen (ots) - Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 11:15 Uhr zum Brand eines Balkongeländers in Mörlen. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brand zeitnah gelöscht werden, sodass kein weiterer Schaden am Gebäude entstand. Den Ermittlungen zu Folge, dürfte ein noch glimmender Zigarettenstummel ursächlich gewesen sein, welcher in einem Kunststoff-Blumenkasten entsorgt wurde. Der entstandene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren