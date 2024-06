POL-PDMT: Geschwindigkeitsüberwachung mit Fokus auf den motorisierten Zweiradverkehr

Ransbach-Baumbach / Waldgebiet am Köppel (ots) - Am 15.06. und 16.06. kam es im Bereich des Waldgebietes rund um Ransbach-Baumbach zu drei weiteren Waldflächenbränden. Es blieb bei geringen Sachschäden, Personen wurden nicht gefährdet. Die Polizei Montabaur nimmt Hinweise in dieser Sache entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: 02602-9226-0 Pressemeldungen der Polizei ...

mehr