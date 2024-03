Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unnau (ots)

Am Freitag, den 15.03.2024, gegen 15:00 Uhr kam es auf der B414, Gem. Unnau, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person mittelschwere Verletzungen erlitt. Ein 64-jähriger Mann aus der VG Bad Marienberg befuhr mit seinem Pkw die rechte Fahrspur, der an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Norken zweispurigen B414. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die linke Fahrspur in Richtung Norken. Der 64-jährige Unfallverursacher bog trotz durchgezogener Linie nach links auf eine Parkbucht ab, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 27-Jährige blieb dabei unverletzt. Der Unfallverursacher erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Da bei ihm der Verdacht auf Alkoholbeeinflussung bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 40.000EUR. Die B414 war für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell