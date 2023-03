Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Polizei Westerburg berät erneut aktiv in Ortsgemeinden zum Thema Einbruch- und Diebstahlschutz

Westerburg (ots)

Am heutigen Tag führte die Polizei Westerburg erneut eine Sondermaßnahme zum Thema Einbruch- und Diebstahlschutz durch. Das aktuelle polizeiliche Lagebild Wohnungseinbruch im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Westerburg ist nicht besorgniserregend. Damit dies auch bestmöglich so bleibt nahmen die Beamtinnen und Beamten aktiv Kontakt mit Bürger (-innen) und Wohnungs- sowie Hausbesitzern auf und gaben wichtige, praktische Verhaltenshinweise, um das Einbruch- und Diebstahlrisiko so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der Präventionsmaßnahme führte die Polizei über 60 Haustürgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern in den Ortsgemeinden Brandscheid, Härtlingen, Hahn am See, Kölbingen, und Meudt. Die polizeilichen Verhaltenshinweise sowie weiterführenden Informationsangebote nebst Flyern wurden hierbei durch viele Wohnungs- und Hausbesitzer dankend angenommen. Im Wesentlichen geht es darum, gefahrenerhöhende Situationen in den Wohngebieten nach Möglichkeit zu vermeiden und alle vorhandenen Sicherungsmöglichkeiten zu nutzen, und dies nicht nur zur dunklen Jahreszeit. Erfreulicherweise konnten bei der Einsatzmaßnahme nur wenige Wohnungen und Häuser mit geöffneten Türen, Garagen oder gekippten Fenstern festgestellt werden. Die Polizei Westerburg möchte auch in Zukunft Ansprechpartner für interessierte und Rat suchende Bürgerinnen und Bürger sein und stellt zudem gerne Kontakt zu den beratenden Fachdienststellen des PP Koblenz zum Thema Einbruch- und Diebstahlschutz her. Zudem ist die Polizei immer an konkreten und sofortigen Bürgerhinweisen interessiert, wenn beispielsweise unbekannte Personen in den Ortslagen ein auffälliges Verhalten an den Tag legen, insbesondere zur Abend- oder Nachtzeit.

Wie bereits im letzten Jahr werden derartige Präventionsmaßnahmen weiterhin regelmäßig durchgeführt und fügen sich in das Präsenzkonzept der Polizeiinspektion Westerburg ein. Hierbei stehen die Kontaktaufnahme mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie die Wahrnehmbarkeit der Polizei im öffentlichen Raum im Mittelpunkt.

