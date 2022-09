Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Leitschwellen Graf Heinrich Straße beschädigt, Verursacher flüchtig

Hachenburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurde durch bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer die Leitschwellen in der Graf Heinrich Straße Hachenburg beschädigt. Der Verursacher beachtete nicht die der Verkehrsführung dienenden Leitschwellen im Bereich Graf Heinrich Straße, Einmündung zur Nisterstaße, überfuhr und beschädigte diese. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

