Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigungen an Wohnhäusern, Pkw ***Zeugen gesucht***

Balduinstein (ots)

In der Nacht vom 12.05.2022 auf den 13.05.2022 wurden an zwei Wohnhäusern Fensterscheiben eingeworfen. In zwei weiteren Fällen wurden die Seitenscheibe und die Windschutzscheibe eines Pkw eingeschlagen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Es entstand Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell