Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss mit Widerstand bei der Blutentnahme in Hachenburg sowie Unfallflucht nach Beschädigung des Sportplatzes in Nistertal

Hachenburg und Nistertal (ots)

Wie erst am Samstag, den 22.01.2022 bei der Polizei Hachenburg angezeigt wurde, driftete bereits am Donnerstag, den 22.01.2022 um 20:54 Uhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Skoda Fabia auf dem Sportplatz in Nistertal und beschädigte hierdurch großflächig die Deckschicht des Ascheplatzes. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von vermutlich mehreren tausend Euro. Durch Anwohner konnte das Kennzeichen des PKWs abgelesen und dieser letztlich an der Halteranschrift angetroffen werden. Entsprechende Ascheanhaftungen waren noch an den Felgen des PKWs vorhanden.

Am Samstag, den 22.01.2022 um 13:25 Uhr konnte durch Beamte der PI Hachenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der "Alten Frankfurter Straße" in Hachenburg festgestellt werden, dass ein 31-jährige Mercedesfahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem wies dieser drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde. Im Krankenhaus sperrte sich der Mann gegen die Blutprobe, so dass diese letztlich unter Anwendung von unmittelbarem Zwang erfolgen musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem erwarten den Mann nun diverse Strafverfahren.

