Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vergessene Kerze löst Zimmerbrand aus

Wirges (ots)

Am 14.01.2022, gegen 15:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Montabaur ein Zimmerbrand in einer Doppelhaushälfte in Wirges gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Bewohnerin eine Kerze im Wohnzimmer anzündete und anschließend zu Bett ging. Die Flamme der brennenden Kerze griff auf Tisch und Stühle über. Die Verantwortliche wurde schließlich durch den Brandgeruch geweckt und verständigte die Rettungskräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wirges, Mogendorf, Siershahn und Dernbach konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Die Bewohnerin musste aufgrund einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Gebäude entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell