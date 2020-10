Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg (ots)

Am 24.10.2020 zwischen 13:15 Uhr und 13:55 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Saynstraße (u.a. Action-Markt) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein dort ordnungsgemäß geparkter PKW Ford Focus wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der rechten Heckstoßstange beschädigt. Es konnten helle Lackanhaftungen festgestellt werden. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg unter der Tel-Nr. 02662-9558-0 in Verbindung zu setzen.

