Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Verkehrszeichen - Zeugen gesucht

Norken (ots)

Am Montag, 13.07.2020 kam es in der Zeit bis 16:00 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße 26 auf die Bundesstraße 414 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei auf der dortigen Verkehrsinsel aufgestellten Verkehrszeichen beschädigt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise bezüglich einem möglichen Unfallverursacher bitte an die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer: 02662-9558-0 oder per Email an: pihachenburg@polizei.rlp.de.

