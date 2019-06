Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Pkw mit anschließender Täterfestnahme

Diez (ots)

Am 16.06.2019 erhielt die Polizeiinspektion Diez um 01:52 Uhr die Mitteilung, dass es soeben in der Wilhelmstraße zu einem Pkw-Diebstahl gekommen sei. Der Geschädigte hatte das Fahrzeug nur kurz verlassen, um in einer Bank Geld abzuheben, hierbei jedoch fahrlässigerweise den Zündschlüssel stecken lassen. Durch eine in der Nähe befindliche Streife konnte der Pkw nur kurze Zeit später in der Unterstraße stehend festgestellt und der fußläufig flüchtende Täter festgenommen werden. Dieser stand zudem unter deutlichem Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Folgen waren die Sicherstellung seines Führerscheins, eine Blutentnahme sowie die Einleitung diverser Strafverfahren.

