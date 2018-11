POL-PDMT: Hachenburg - Handydiebstahl im Schwimmbad

Hachenburg (ots) - Am Freitagmorgen, 23.11.18, 10.30 h - 12.20 h, nahm die Geschädigte am Schwimmunterricht im Hachenburger Schwimmbad teil. Ihr Mobiltelefon hatte sie in ihrem Schulranzen verstaut, der wiederum in der Sammelumkleidekabine deponiert war. Dies nutzten die Täter und entwendeten das Mobiltelefon. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

