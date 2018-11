POL-PDMT: Diebstähle aus PKW nach Einschlagen der Seitenscheibe.

Diez (ots) - In der Nacht vom Sonntag den 18.11. auf Montag den 19.11.2018, wurden bei zwei in Diez abgestellten PKW jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen und die im Fahrzeug liegende Geldbörse entwendet. Die Fahrzeuge waren in den Straßen Auf der Wacht und Schlossberg abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Diez, 06432-6010.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell