POL-PDMT: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Aull (ots) - Ein PKW-Fahrer aus der VG Diez befuhr die K28 aus Richtung Gückingen in Fahrtrichtung Aull. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem aus Richtung Hambach kommenden Fahrzeuges. Der Unfallverursacher war eingeklemmt, weshalb die Freiwillige Feuerwehr verständigt wurde. Er konnte sich allerdings selbst aus dem PKW befreien. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Ermittlungen bzgl. der Unfallursache dauern noch an.

