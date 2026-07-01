Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Rollers in Rengsdorf

Rengsdorf (ots)

Im Zeitraum vom 27.06.26, 01:00 Uhr bis 30.06.26, 16:23 Uhr kam es in Rengsdorf, Pfarrer-Knappmann-Straße, zu einem Diebstahl. Aus einer Hofeinfahrt wurde von bislang unbekannten Tätern ein Motorroller der Marke Aprilia in den Farben schwarz, grau und gelb entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

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