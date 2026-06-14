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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken am Steuer - Zeugen gesucht

Herxheim am Berg (ots)

Am Sonntag, den 14.06.2026, meldete sich gegen 16:20 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim und machte eine Mitteilung über die verdächtige Fahrweise einer Kraftfahrzeugführerin. Die 58-jährige Fahrerin einer weißen Mercedes-Benz A-Klasse würde die L 522 von Weisenheim am Berg in Fahrtrichtung Herxheim am Berg in deutlichen Schlangenlinien befahren. Laut Zeugenangaben sei das Fahrzeug mehrfach nach links und rechts von der Fahrbahn abgekommen, wodurch es gegeben falls auch zu einer Verkehrsgefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein könnte.

Die Fahrerin konnte im Anschluss an die Fahrt durch Kräfte der Polizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dessen wurde deutlicher Atemalkoholgeruch ausgehend von der Fahrzeugführerin wahrgenommen. Zudem waren deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen erkennbar. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest nicht möglich war, wurde die Fahrerin zur Dienststelle verbracht, wo ihr durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen sowie möglicher Geschädigten der Tat. Haben Sie die verdächtige Fahrweise wahrgenommen? Mussten sie dem PKW ggf. ausweichen oder abbremsen? Können Sie sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/onlinewache oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

SB: Otto, PK

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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