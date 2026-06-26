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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall im Bereich L 266/B 413 - Geschädigter gesucht

Kleinmaischeid (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr ereignete sich auf der L 266 in Fahrtrichtung Kleinmaischeid, im Bereich der Einmündung zur B 413, ein Verkehrsunfall.

Nach Angaben eines Beteiligten befuhr dieser mit einem weißen Audi A3 Sportback die L 266, als der vorausfahrende Verkehr verkehrsbedingt abbremsen musste. Der nachfolgende Fahrzeugführer fuhr infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Sachschaden. Ob am vorausfahrenden Fahrzeug ebenfalls Schäden entstanden sind, ist derzeit noch unklar.

Beide Beteiligten entfernten sich zunächst von der Unfallstelle, ohne sich gegenseitig über mögliche Schäden zu informieren oder Personalien auszutauschen.

Der Unfallverursacher erschien etwa eine Stunde später selbstständig auf der Dienststelle und gab den Verkehrsunfall zur Protokollaufnahme an.

Bei dem vorausfahrenden Fahrzeug soll es sich nach Angaben des Unfallverursachers um einen grauen oder weißen Seat mit Teilkennzeichen "GM-" gehandelt haben, besetzt mit zwei Personen und mit Kissen beladen. Zeugen sowie der Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Straßenhaus in Verbindung zu setzen.

Telefon: 02634 - 9520

E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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