POL-PDNR: erneuter Diebstahl auf Baustelle

Kirchen (Sieg) (ots) - Am Dienstag, 22.06.2026, befuhr der 21-jährige Fahrer eines Citroen gegen 00:20 Uhr die K 97 aus Kirchen kommend in Fahrtrichtung Brachbach. In einer Linkskurve kam er dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Hierdurch überschlug sich das Fahrzeug, und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Der 21-jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Citroen musste ...

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