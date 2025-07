Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahlsserie von Gartenbäumen und Palmen

Pleckhausen (ots)

Wie bereits in der Pressemitteilung vom 19.07.2025 berichtet kam es in der Nacht vom 18.07.2025 auf den 19.07.2025 in Pleckhausen zu einem Diebstahl von einem Gartenbaum. Nun stellte sich heraus, dass während des Wochenendes aus zwei weiteren Vorgärten verschiedene Gartenpflanzen und Palmen entwendet wurden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

