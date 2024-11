Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ehrlicher Finder

Vettelschoß (ots)

Am Samstagvormittag erschien ein junger Mann aus Vettelschoß bei der Polizeiinspektion Linz, um eine Geldbörse abzugeben, die er am Vorabend beim St. Martins Umzug in Vettelschoß gefunden hatte. In der Geldbörse befand sich ein hoher 2-stelliger Geldbetrag, es waren jedoch keine Ausweispapiere vorhanden. Durch den entgegennehmenden Beamten wurde dem Finder Respekt und Anerkennung für sein Verhalten ausgesprochen.

Der Verlierer meldete sich im Laufe des Tages bei der Polizei und war glücklich, seine Geldbörse wieder in Empfang zu nehmen.

