Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufbruch von Zigarettenautomaten in Buchholz (Ww) und Neustadt (Wied)

Verbandsgemeinde Asbach (ots)

In der Nacht von Freitag, 04.10.2024, auf Samstag, 05.10.2024, haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Buchholz (Westerwald) sowie in der Dreischläger Straße in Neustadt (Wied), Ortsteil Fernthal, gewaltsam aufgebrochen. Es wurden sowohl darin befindliche Zigarettenschachteln als auch Bargeld durch den/die Täter/innen entwendet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

