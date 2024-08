Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randalierer leistet Widerstand

Bad Hönningen (ots)

Am Freitag, den 09.08.2024 um 20:49 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Linz Mitteilung über eine randalierende männliche Person in Bad Hönningen. Die Anrufer riefen die Polizei um Hilfe, da das 22-jährige Familienmitglied auf Grund von starker Alkoholisierung hoch aggressiv sei, bereits mehrere Gegenstände beschädigt und die Familie bedroht habe. Noch vor Eintreffen der Streife, hatte sich der Aggressor mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung entfernt. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizei angetroffen werden. Er leistete bei seiner Festnahme massiven, körperlichen Widerstand. Er wurde in Gewahrsam genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurde mehrere Strafverfahren eingeleitet.

